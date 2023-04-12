Елизавета Пантрина выиграла всероссийскую гонку памяти В. Беляева на 5 км

В Апатитах (Мурманская область) прошла женская гонка с раздельного старта свободным стилем в рамках всероссийской гонки памяти В. Беляева на дистанции 5 км. Её победительницей стала спортсменка из Тюменской области Елизавета Пантрина. Второй финишировала Анна Королёва из Республики Беларусь, тройку призёров замкнула Евгения Крупицкая, представляющая Санкт-Петербург.

Лыжные гонки. Всероссийская гонка памяти В. Беляева, Апатиты. Гонка с раздельного старта, свободный стиль, 5 км. Женщины

1. Елизавета Пантрина — 11.28,3.

2. Анна Королёва — отставание 14,1 секунды.

3. Евгения Крупицкая +16,4.

4. Мария Истомина +22,7.

5. Майя Якунина +23,2.

6. Светлана Заборская +29,0.

7. Ольга Царёва +31,2.

8. Дарья Рогозина +32,3.