Коростелёв: лично я хочу быть универсалом

Российский лыжник Савелий Коростелёв рассказал, почему не хочет относить себя ни к спринтерам, ни к дистанционщикам в лыжных гонках.

«Лично я хочу быть универсалом. Ну смотрите: есть спринтер Федерико Пеллегрино и дистанционщик Ийво Нисканен. Они способны бороться за медали исключительно в своих дисциплинах — и в связи с этим фактически сразу лишают себя целого ряда гонок. Конечно, того же Пеллегрино поставят в эстафету, в командную эстафету. Но участвовать в разделках, масс-стартах и марафонах он имеет мало шансов. Хотя должен сказать, что в этом году ему удаётся доказывать обратное.

У Нисканена всё наоборот. Он прекрасно может бежать дистанцию, но из самой зрелищной дисциплины — спринта — выпадает. Да и в масс-старте, если будет приезжать на финиш в одни ноги с Пеллегрино, ему будет намного тяжелее соперничать. В общем, всё, о чём мы с вами уже говорили: одно мешает другому, и нужно искать баланс», — сказал спортсмен в интервью RT.