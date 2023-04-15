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Наталья Непряева выиграла гонку на 50 км свободным стилем на чемпионате России в Апатитах

В Апатитах прошла гонка на 50 км свободным стилем в рамках чемпионата России — 2023. Победу в гонке одержала лыжница Наталья Непряева, представляющая Архангельскую область.

Победительница прошла дистанцию за 2:02.42,2. Второй финишировала представительница Калужской области Майя Якунина, отставшая от лидера на 1 минуту 4,9 секунды. Третье место заняла Евгения Крупицкая, представляющая Санкт-Петербург.

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2023, Апатиты. Марафон, 50 км, свободный стиль. Женщины

1. Наталья Непряева (Архангельская область) — 2:02.42,2.

2. Майя Якунина (Калужская область) — отставание 1.04,9.

3. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) +1.05,4.

4. Дарья Рогозина (Ненецкий АО) +1.07,9.

5. Арина Кусургашева (Республика Алтай) +1.14,2.