FIS предлагает внести RAW AIR в Кубок мира по прыжкам с трамплина среди женщин

Международная федерация лыжного спорта внесла в график соревнований сезона-2023/2024 по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин старты RAW AIR — турнира, проходящего по всей территории Норвегии.

«В этом заслуга самих девушек. Этой зимой на прыжках с трамплина в Викерсунде они показали, что заслуживают включения лыжных гонок в расписание. Это будут 15 лучших спортсменок в общем зачёте Кубка мира. Это как Формула-1: немногим разрешается водить машину Формулы-1 на соревнованиях. Думаю, что качество будет лучше, если будет ужесточено участие.

Это может иметь историческое значение. Предстоящий сезон, вероятно, станет лучшим календарём прыжков всех времён. Он будет полон ярких моментов. Мы видим много захватывающих событий, связанных с календарями прыжков, особенно для женщин, и верим, что то, что происходит сейчас, сможет создать возможности для развития нашего спорта в ещё более позитивном направлении», — сказал Клас Бреде Бротен, менеджер сборной Норвегии по прыжкам на лыжах с трамплина в интервью норвежскому изданию VG.

Напомним, в сезоне-2022/2023 в Викерсунде (Норвегия) была организована первая в истории гонка FIS среди женщин по прыжкам с трамплина на лыжах в рамках турнира Raw Air, к наступающему сезону соревнование может войти в состав Кубка мира.