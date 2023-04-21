Нортуг: не думаю, что Клебо уйдёт из сборной, но он как никогда близок к этому

Норвежский лыжник, двукратный олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка мира Петтер Нортуг прокомментировал информацию о том, что Йоханнес Клебо, пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, может покинуть национальную команду Норвегии и готовиться к сезону самостоятельно.

«Они никогда не были так близки к прощанию. У нас может быть шокирующий сюрприз, мы видели это в заявлении отца Йоханнеса, здесь всё ещё обсуждается. Очевидно, что Клебо не согласен с программой, предложенной сборной, в течение сезона он всё больше отдалялся от команды. Он очень хорошо себя чувствует в «Команде Клебо» со своей семьёй, это и помогает ему добиваться успеха.

Федерация должна дать Йоханнесу преимущество. Если команда пойдёт на уступки Клебо, он останется, но если нет — лыжник очень быстро уйдёт в индивидуальную подготовку. Есть спонсоры, готовые поддерживать Йоханнеса во время тренировок к чемпионату мира в Тронхейме в 2025 году.

В любом случае не думаю, что он уйдёт в этом году, но он как никогда близок к прощанию с национальной командой. Он вырос в системе национальной команды, развился как лыжник и очень хорошо выступает под руководством тренеров сборной. Я думаю, что ему нравится тренироваться с лучшими, но Йоханнес понимает, что сейчас у них разные приоритеты», — сказал Петтер Нортуг TV2.

Ранее отец Йоханнеса Клебо заявил, что ведёт переговоры о продолжении спортсменом подготовки к новому сезону в составе национальной команды Норвегии.