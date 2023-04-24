Коростелёв: мечтаю выиграть у Клебо – надеюсь, удастся поучаствовать на ОИ-2026

19-летний российский лыжник, двукратный чемпион мира среди юниоров Савелий Коростелёв рассказал о целях в своей карьере.

«Большая цель — Олимпиада 2026 года. Надеюсь, нам удастся там поучаствовать. Моя мечта состоит в том, чтобы навязать борьбу нынешнему номеру один в мире Йоханнесу Клебо, как иногда это удавалось в поединках против Большунова, его давнего соперника. Тут я не буду делать никаких прогнозов. Я оставлю разговоры о поединке с Клебо для СМИ, пока мы не сразимся друг с другом», – приводит слова Коростелёва Dagbladet.

Ранее в этом месяце в составе команды Пермского края Савелий Коростелёв выиграл марафон на 50 км на Первенстве России среди спортсменов 19-20 лет. В общем зачёте Кубка России по лыжным гонкам — 2022/2023 он занял седьмое место.