Сборную Норвегии покидают спонсоры после выхода Клебо из её состава

Привлекательность сборной Норвегии после выхода из её состава пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо заметно снизилась для спонсоров.

Как сообщает VG, компания Norengros решила прекратить спонсировать национальную команду после 20 лет сотрудничества.

«У нас есть чёткое представление о модели сборной. Сейчас оно нарушается. Это огромная проблема для широты охвата, если лучшие спортсмены хотят выступать за самих себя. Рекламный пакет, который должна продавать сборная, не становится привлекательнее, когда из неё уходят лучшие», — заявил менеджер по маркетингу Norengros Эспен Серхауг.

Также, как сообщает источник, недовольство данным решением Клебо проявляет и генеральный спонсор Sparebank1.

«Это не весело, что он не хочет быть в команде. Но мы должны уважать тот факт, что он хочет выйти из состава сборной. Впрочем, до начала сезона ещё много времени, и ещё можно договориться», — сказал менеджер Sparebank1 Стейн Бугге.

Напомним, Клебо уже несколько лет не мог договориться с руководством сборной Норвегии по ряду вопросов, основной из которых — график тренировок. В прошлом году Йоханнес самостоятельно ездил на высотную подготовку, на что в сборной вынуждены были согласиться.