«Шокирующий сюрприз». Йоханнес Клебо решил выйти из состава сборной Норвегии

Из года в год знаменитый норвежский лыжник Йоханнес Клебо устраивал торги с руководством лыжной федерации Норвегии. Многократный чемпион всего и вся требовал для себя особых условий, и руководство сборной было вынуждено соглашаться. Казалось, что в 2023 году ситуация повторится, но нет.

Йоханнес Клебо объявил о выходе из состава национальной команды.

«Незачем раз за разом попадать в такую ситуацию»

Йоханнес Хёсфлот Клебо, главная звезда мировых лыж (без Большунова уж точно), далеко не первый год ведёт переговоры с лыжной федерацией Норвегии о выходе из-под крыла национальной команды. И сейчас, в условиях жёстких мер по экономии, из-за которых даже было принято решение о сокращении количества спортсменов, ситуация накалилась до предела.

В мужскую сборную в новом сезоне должны войти только десять спортсменов, а не 13, как это было раньше. Ранее стало известно о выбывших – это Эмиль Иверсен и Дидрик Тёнсет. Ещё один спортсмен самовольно вышел из гонки за попадание в основной состав: 34-летний Ханс Кристер Холунд объявил о завершении карьеры. Таким образом, казалось, что состав мужской сборной уже определён и десять счастливчиков с Клебо во главе могут готовиться к новому сезону.

Но сам Клебо с этим был не согласен. Он устал от непрекращающихся переговоров по поводу его нахождения в команде.

«Я бы, наверное, использовал слово «неловко», если бы это не происходило из года в год. Незачем раз за разом попадать в такую ситуацию. Предпочёл бы не тратить на это время и силы. У нас есть ещё пару дней на переговоры, посмотрим, что из этого выйдет. Но я не уверен, что приеду в понедельник в Осло на презентацию сборной на следующий сезон», – готовил почву для отступления Клебо.

«Я надеюсь, что попаду на этапы Кубка мира»

В воскресенье вечером Йоханнес объявил, что выходит из состава сборной.

«Большие перемены перед следующим сезоном… Решил не готовиться в составе сборной. Не знаю, как будет выглядеть будущее, но одно точно – дедушка всё равно будет главным тренером, а папа – моим менеджером. Много чего произошло за последнее время, но процесс планирования начинается сейчас», — написал Йоханнес в соцсетях.

Чуть позже комментарии лучшего норвежского лыжника появились в издании VG.

«С моим уходом у лыжной ассоциации появилась возможность снизить свои расходы и вместо этого тратить деньги на других спортсменов. Да, теперь им не придётся платить и за моё пребывание на вершине. У меня есть несколько друзей в сборной, с которыми, как мне кажется, плохо обошлись в процессе отбора.

Мне неловко получать финансовую поддержку от команды для индивидуальной подготовки, в то время как другие члены сборной не получают вообще ничего. Также я знаю, что есть люди, которые считают, что у меня особые привилегии в сборной, в том числе финансовые. Теперь я не буду получать никаких денег от ассоциации, поэтому этим людям не в чем будет меня обвинять».

Пикантность ситуации придаёт тот факт, что, согласно действующим правилам норвежской федерации, спортсмены, вышедшие из состава сборной, не могут выступать на международных стартах.

«Я надеюсь и верю, что правила поменяются и я попаду на этапы Кубка мира, если буду достаточно хорош в отборочных стартах», — сказал Клебо по поводу этого запрета.

«У нас может быть шокирующий сюрприз»

На первый взгляд кажется, что для Йоханнеса выход из состава национальной команды Норвегии несёт только плюсы. Теперь он сможет сам выбирать места для тренировок и проводить столько горных сборов, сколько необходимо конкретно ему, не подстраиваясь под график сборной. Тем более что руководство национальной команды до сих пор не представило расписание сборов на сезон.

Есть и моменты, связанные со спонсорами и рекламой. Без ограничений от норвежской федерации Клебо получит больше свободы с точки зрения рекламных контрактов и, соответственно, станет зарабатывать больше.

История со спонсорами может сработать и в обратную сторону. Теперь норвежскую федерацию могут покинуть спонсоры, которые ориентировались на лидера команды.

Директор сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг пока не прокомментировал решение Клебо.

Норвежские лыжные эксперты Петтер Нортуг и Петтер Скиндстад были уверены, что соглашение всё же будет достигнуто, несмотря на желание Йоханнеса покинуть сборную. Хотя тот же Нортуг считал, что вероятность разрыва велика.

«Они ещё никогда не были так близки к прощанию друг с другом. У нас может быть шокирующий сюрприз, здесь всё ещё обсуждается. Очевидно, что Клебо не согласен с программой, предложенной сборной, в течение сезона он всё больше отдалялся от команды. Он очень хорошо себя чувствует в «Команде Клебо» со своей семьёй, это и помогает ему добиваться успеха.

Федерация должна дать Йоханнесу приоритет. Если команда пойдёт на уступки Клебо, он останется, но если нет — лыжник очень быстро уйдёт на индивидуальную подготовку. Есть спонсоры, готовые поддерживать Йоханнеса во время тренировок к чемпионату мира в Тронхейме в 2025 году.

Йоханнес как никогда близок к прощанию с национальной командой. Он вырос в системе национальной команды, развился как лыжник и очень хорошо выступает под руководством тренеров сборной. Я думаю, что ему нравится тренироваться с лучшими, но Йоханнес понимает, что сейчас у них разные приоритеты», – сказал Нортуг. Его ожидания оправдались.

Что ж, тем интереснее будет следить за новым мировым лыжным сезоном. Если Клебо, конечно, разрешат выступать на международных стартах.