Пол Голберг: хотел бы, чтобы Йоханнес Клебо оставался важной частью сборной Норвегии

Норвежский лыжник Пол Голберг поделился мнением о ситуации в сборной Норвегии по лыжным гонкам.
«Я буду честен — хотелось бы, чтобы сборная Норвегии была привлекательна для спонсоров и зрителей. Независимо от того, хочет Клебо забраться на вершину или нет, я бы хотел, чтобы он оставался важной частью команды. У нас есть спонсоры, которые оплачивают подготовку лыжников. Особенно это важно для периода с ноября по март, когда приходится тратить больше всего средств. Мы надеемся, что спонсоры не покинут нас и удастся привлечь новых. Но мне бы хотелось, чтобы Йоханнес был с нами и в летние месяцы», — приводит слова Голберга NRK.
Напомним, ранее стало известно о прекращении сотрудничества между сборной Норвегии и компанией Norengros, которая была спонсором команды на протяжении 20 лет. Из-за этого было принято решение о сокращении состава сборной. Позже олимпийский чемпион Йоханнес Клебо объявил об уходе из национальной команды.
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