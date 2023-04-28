Олимпийский чемпион Феттнер раскрыл отношения с прыгуньей, которая моложе его на 16 лет

Олимпийский чемпион 2022 года австрийский прыгун с трамплина Мануэль Феттнер раскрыл роман с соотечественницей Лизой Эдер, которая также выступает в прыжках с трамплина.
37-летний спортсмен в социальных сетях поделился фотографиями с отдыха на острове Пханган в Сиамском заливе, на которых предстал с 21-летней австрийской возлюбленной.
Фото: из личного архива Мануэля Феттнера
Фото: из личного архива Мануэля Феттнера
Напомним, в мае прошлого года Феттнер объявил, что они с его партнёршей Сильваной ждут ребёнка. Спустя несколько месяцев женщина рассказала, что они расстались. Это случилось ещё до рождения общего ребёнка пары.
В прошлом сезоне Феттнер набрал 755 очков и занял десятое место в генеральной классификации Кубка мира. Австрия, которую представляет спортсмен, завоевала Кубок наций.
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