Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Серия Ski Classics продлила отстранение российских и белорусских лыжников

Серия Ski Classics продлила отстранение российских и белорусских лыжников
Аудио-версия:
Комментарии

Марафонская лыжная серия Ski Classics продлила отстранение россиян и белорусов на сезон-2023/2024. Ранее организация запретила проводить соревнования под своей эгидой в России.

«Совет Ski Classics решил не снимать запрет, введённый в феврале 2022 года в отношении белорусских и российских профессиональных команд и спортсменов. В предстоящем сезоне, на который скоро откроется регистрация, ситуация не изменится», — цитирует Дэвида Нильссона, генерального директора Ski Classics, официальный сайт организации.

Ski Classics по престижности соревнований уступает только гонкам Кубка мира. Особенность турниров заключается в том, что на старт вместе могут выходить как профессионалы, так и любители, мужчины и женщины совершенно разных возрастов.

Материалы по теме
«Настали трудные времена». Без России лыжный спорт поглотил финансовый кризис
«Настали трудные времена». Без России лыжный спорт поглотил финансовый кризис
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023