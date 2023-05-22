Лыжница Ступак объяснила, зачем в середине сезона ездила в Италию к тренеру Крамеру

Олимпийская чемпионка Юлия Ступак рассказала, зачем в середине сезона-2022/2023 ездила в Италию к своему бывшему наставнику Маркусу Крамеру.

Крамер вынужден был покинуть Россию, и Юлия год назад перешла в группу Юрия Бородавко. Однако в середине сезона она практически не выступала, а затем напугала иностранных лыжниц на трассах Кубка мира, от участия в котором россияне пока отстранены из-за ситуации на Украине.

«Я хотела покататься на лыжах. Это был самый основной момент. Я понимала, что просто погулять — не вариант. Я хочу покататься, потренироваться. В то же время и погулять, что-то посмотреть, отдохнуть, развеяться. Кстати, я была не только в Тоблаха, а ещё в Ливиньо. Я приехала в Ливиньо, меня встретил Маркус, и вот я отдохнула за чуть больше чем три недели. Я очень сильно напиталась за счёт того, что приехала к родному мне человеку, побыла с ним. Мы очень много разговаривали, беседовали. Он как-то достаточно сильно меня успокоил, и уже от этого я начала плясать в том плане, что у меня начала появляться огромная мотивация и желание что-то делать дальше.

Я не знаю, за счёт чего мы стали родными людьми друг другу — просто ощущение какой-то теплоты, открытости. Ты находишься в доверии к человеку, и плюс мы шесть лет работали. Мы каждый год в мае садились за стол и начинали строить наши планы. Допустим, в этом году у нас чемпионат мира, какие места мы хотим? По большей части я говорила, что я хочу. Потому что услышать это от тренера — значит навязать свою позицию спортсмену, а когда спортсмен сам говорит, что хочет вот эту и эту медаль, тогда, конечно, тренеру это уже как красная тряпка для быка. Он уже понимает эту цель — куда идти, куда двигаться — и, соответственно, под это строит свой план. Важно вот так сесть, обсудить, какие перспективы должны быть, помечтать. Это ещё такой момент, который вас обоих подстёгивает. То есть он даёт огромную мотивацию, потому что вы вдохновляетесь на эти вершины», — сказала Ступак в интервью телеграм-каналу Константина Мегеля.