Юлия Ступак рассказала, как будущий муж сделал ей предложении в церкви XVI века

Олимпийская чемпионка Юлия Ступак рассказала, как её муж, лыжник Никита Ступак, сделал ей предложение.

Юлия вышла замуж в 2019 году, супруги воспитывают трёхлетнего сына Арсения.

«У меня было очень красиво. Мне кажется, супруг изначально понимал, что просто так всё легко не получится, надо подзаморочиться.

Мы уехали в Грузию на отдых и пошли на казбеги своим ходом виды посмотреть. Мы поднялись на точку, с которой открывается нереальный вид. Там была церквушка XVI века, очень-очень старинная, а я люблю архитектуру с историей, для меня это несёт огромную энергию и мощь.

Он подготовил коробочку в виде моей олимпийской медали, её прототип точь-в-точь. Она была бронзовая, со всеми рёбрами, всё точь-в-точь скопировал. Написал огромное письмо-признание, может быть, в какой-то момент даже клятву, встал на колено, подарил огромный букет цветов. В этот момент были только мы, наши друзья, которые обо всём знали, один-два туриста и батюшка, который в тот момент был в церкви. Это было, конечно, нереально! Потом мы на таких эмоциях поехали дальше по казбегам, на водопады. То есть целый день был в знак нашей любви. Такой день ты пронесёшь через всю жизнь!» — сказала Ступак в интервью телеграм-каналу Константина Мегеля.

На Олимпиаде-2018 Ступак (в девичестве Белорукова) завоевала две бронзовые медали.