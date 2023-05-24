Алёна Баранова: у допинг-контроля приехать в выходной день в шесть утра — это святое дело

Российская лыжница Алёна Баранова сообщила о раннем визите офицеров допинг-контроля.
«У допинг-контроля приехать в выходной день в шесть утра — это святое дело», — написала Баранова в своём телеграм-канале.
Фото: из личного архива Алёны Барановой
Напомним, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в 2023 году проверило Баранову пять раз. Таким образом, лыжница стала одной из самых проверяемых на допинг спортсменок в стране. Также по пять раз проверку РУСАДА прошли лыжница Екатерина Смирнова и биатлонистки Ксения Довгая и Лариса Куклина.
Алёна Баранова представляет Томскую область и Республику Саха. На минувшем чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени спортсменка завоевала серебряную медаль в спринте классическим стилем. Победительницей гонки стала Наталья Непряева.
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