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Алёна Баранова: у допинг-контроля приехать в выходной день в шесть утра — это святое дело

Алёна Баранова: у допинг-контроля приехать в выходной день в шесть утра — это святое дело
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Российская лыжница Алёна Баранова сообщила о раннем визите офицеров допинг-контроля.

«У допинг-контроля приехать в выходной день в шесть утра — это святое дело», — написала Баранова в своём телеграм-канале.

Фото: из личного архива Алёны Барановой

Напомним, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в 2023 году проверило Баранову пять раз. Таким образом, лыжница стала одной из самых проверяемых на допинг спортсменок в стране. Также по пять раз проверку РУСАДА прошли лыжница Екатерина Смирнова и биатлонистки Ксения Довгая и Лариса Куклина.

Алёна Баранова представляет Томскую область и Республику Саха. На минувшем чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени спортсменка завоевала серебряную медаль в спринте классическим стилем. Победительницей гонки стала Наталья Непряева.

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