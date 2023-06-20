«Ради чего такие мучения?» Жена Большунова рассказала, почему завершила спортивную карьеру

Лыжница Анна Большунова, супруга трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, рассказала, почему в марте 2021 года завершила карьеру в сборной России.

«Разве кто-то писал о том, почему я на самом деле закончила? Опять придумывали, что только ради того, чтобы ничего не делать и рядом с Сашей быть. Причиной стала травма. Причём вылезла она достаточно остро. Мы не могли понять, что происходит. Я перестала чувствовать тело так, как раньше. У меня развалилась техника. И в один прекрасный весенний вечер у меня так сильно заболела шея, что я больше не могла терпеть. Попросила Сашу помазать мне шею обезболивающей мазью. Он начал мазать и ужаснулся: «Аня, у тебя там сколиозик». Со мной ведь много кто из врачей работал, но лучше не становилось. И эту причину не видели. Оказалось ещё, что у меня правая нога на полтора сантиметра короче другой.

Но я ещё больше полутора лет бегала, тренировалась через боль. Когда я уже с конкретной проблемой пришла к врачам, они сказали, что боль останется, поскольку процесс необратимый. Я пыталась работать летом с надеждой на то, что зимой станет лучше, но лучше не становилось. Я так устала бороться… Ведь нагрузки у Юрия Викторовича Бородавко сами знаете какие, я их выполняла, а результата не было. Я билась, боролась, но в протоколах была всё дальше и дальше. В итоге подумала – ради чего я испытываю такие мучения?» — сказала Большунова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Полностью интервью с Анной Большуновой можно будет прочитать на «Чемпионате» сегодня, 20 июня, в 10:00 мск.