Хальфварссон: Ski Classics прогрессирует, но пока далёк от Кубка мира

Шведские лыжники, специалисты в гонках на длинные дистанции Калле Хальфварссон, Вильям Порома и Эдвин Ангер раскритиковали слова норвежца Петтера Нортуга, ранее заявившего, что гонки серии Ski Classics уже стали намного популярнее и престижнее, чем соревнования на чемпионате мира.

«Мне неизвестно, насколько в реальности популярны соревнования Ski Classics по гонкам на длинные дистанции. Но, на мой взгляд, их уровень всё ещё далёк от чемпионатов мира. Не знаю, нужно ли нам беспокоиться, но Ski Classics очевидно прогрессирует, в то же время мы, возможно, были в стагнации. Иногда FIS предоставляет идеи для обновления наших стартов, но я не думаю, что они справедливы», — приводит слова Хальфварссона Fondo Italia.

Вильям Порома поделился мнением о том, почему Нортуг сделал такое заявление: «Он, вероятно, сказал это, потому что он участвует в этих соревнованиях и хочет повысить их популярность. За этим может стоять маркетинг».

«Думаю, если спортсмен оказывается один и получает предложение от команды Ski Classics, он, вероятно, воспользуется этой возможностью. В каком-то смысле это оскорбительно: работать с организацией потому, что у неё много капитала. Думаю, что чемпионат мира всё же останется самым важным стартом», — добавил Эдвин Ангер.