Терезе Йохауг: появление дочери подарило мне покой, но я уже тренируюсь
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг рассказала об изменениях в жизни после рождения дочери.
«В материнстве есть свои трудности, но появление дочери подарило мне покой. Раньше я полностью концентрировалась на тренировках, но теперь мне пришлось сместить фокус внимания. Мало что может заменить это чувство. С появлением дочери я обрела что-то новое, и это прекрасно. Но я уже тренируюсь. Сейчас занимаюсь силовыми тренировками и получаю удовольствие от работы над своим телом», — приводит слова Йохауг Fondo Italia со ссылкой на подкаст Johaug Redaksjonen.
Напомним, в мае текущего года Йохауг впервые стала мамой. Спортсменка завершила карьеру в сезоне-2021/2022.
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