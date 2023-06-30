Сван, Дальквист и Карлссон проведут совместный с немецкой командой сбор в Италии

Шведские лыжницы Линн Сван, Майя Дальквист и Фрида Карлссон проведут совместный высокогорный сбор с командой Германии в Италии. Спортсменки отправятся туда уже в субботу, 1 июля. Такие тренировки стали возможными потому, что главным тренером сборной Германии является личный тренер Фриды Карлссон Пер Нильссон. В прошлом году лыжницы также тренировались вместе со сборной Германии.

«В этом году всё крутится вокруг наших высотных сборов. Мы хотим уделить этому много внимания, как и вся сборная Швеции. В прошлом году мы тоже тренировались в таком маленьком составе. Такие небольшие группы дают свои преимущества. Но никаких проблем с отношениями внутри сборной нет. Наоборот, наш майский лагерь в Норвегии был лучшим из тех, в котором я участвовала вместе со всей командой», — приводит слова Карлссон Expressen.