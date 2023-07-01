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«Тренировка в трёх измерениях». Большунов показал, как занимается на собственном тредбане

«Тренировка в трёх измерениях». Большунов показал, как занимается на собственном тредбане
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Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов опубликовал в социальных сетях видео домашней тренировки на собственном тредбане.

«Тренировка в трёх измерениях», — подписал видео Большунов, добавив эмодзи «палец вверх».

26-летний Большунов — трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года (в скиатлоне, марафоне и эстафете), чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/2020, 2020/2021), двукратный победитель многодневной гонки «Тур де Ски» (2019/2020 и 2020/2021). На прошедшем чемпионате России – 2023 Большунов завоевал три золотые медали – в скиатлоне, гонке с раздельным стартом на 15 км и командном спринте. Александр полностью пропустил международный сезон-2022/2023, как и другие россияне, в связи с санкциями FIS, которая отреагировала на ситуацию на Украине.

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