Курганская прокуратура подала в суд на предпринимателя из-за постройки лыжного комплекса

Прокуратура Курганской области подала иск к предпринимателю, который открыл горнолыжный комплекс на земельном участке, принадлежащем курганскому госуниверситету. Участок требуют вернуть законному владельцу. Информация появилась на сайте надзорного ведомства.
«Прокуратура Курганской области в интересах Российской Федерации направила в Арбитражный суд иск к индивидуальному предпринимателю об истребовании из незаконного владения земельного участка площадью более 20 гектаров, находящегося в Кетовском районе», — сообщили в прокуратуре. Участок в селе Лесниково находится в пользовании ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет». Сейчас на этой земле построен горнолыжный курорт «Райдер 45», — говорится в сообщении.
Сообщается, что исковое заявление прокуратуры в интересах вуза было подано в арбитраж в конце июня. У предпринимателя документов на землю не имеется. Ведомство требует изъять «земельный участок общей площадью 205 420 кв. м, расположенный в селе Лесниково» и передать его университету. Ранее земля числилась за сельхозакадемией, которая в ноябре 2022 года стала филиалом КГУ. Суд запросил данные о предпринимателе в Едином регистрационном центре. Заседание по делу назначено на 3 августа.
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