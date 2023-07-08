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23-летняя Виктория Лукашова стала победительницей «Спринта на Дворцовой»

23-летняя Виктория Лукашова стала победительницей «Спринта на Дворцовой»
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23-летняя российская лыжница Виктория Лукашова стала победительницей всероссийских соревнований по лыжероллерам «Спринт на Дворцовой».

Лыжероллеры. Спринт на Дворцовой. Женщины. Свободный стиль. Итоги

1. Виктория Лукашова – 3.54,29.
2. Екатерина Кипяткова – отставание 2,22.
3. Екатерина Булычева + 3,19.
4. Анастасия Сидорова + 4,09.
5. Дарья Абоносимова + 5,78.
6. Евгения Бижова + 6,01.

Отметим, что ранее, в июне Лукашова выиграла масс-старт на 15 км в рамках первого этапа Кубка России по лыжероллерам 2023 в Нижнем Новгороде.

Ранее элитная марафонская лыжная серия Ski Classics продлила отстранение россиян и белорусов на весь международный сезон-2023/2024, а также запретила проводить соревнования под своей эгидой в России.

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