23-летняя Виктория Лукашова стала победительницей «Спринта на Дворцовой»

23-летняя российская лыжница Виктория Лукашова стала победительницей всероссийских соревнований по лыжероллерам «Спринт на Дворцовой».

Лыжероллеры. Спринт на Дворцовой. Женщины. Свободный стиль. Итоги

1. Виктория Лукашова – 3.54,29.

2. Екатерина Кипяткова – отставание 2,22.

3. Екатерина Булычева + 3,19.

4. Анастасия Сидорова + 4,09.

5. Дарья Абоносимова + 5,78.

6. Евгения Бижова + 6,01.

Отметим, что ранее, в июне Лукашова выиграла масс-старт на 15 км в рамках первого этапа Кубка России по лыжероллерам 2023 в Нижнем Новгороде.

Ранее элитная марафонская лыжная серия Ski Classics продлила отстранение россиян и белорусов на весь международный сезон-2023/2024, а также запретила проводить соревнования под своей эгидой в России.