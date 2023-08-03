«Это было кошмарно». Петтер Нортуг — о 25-м месте в гонке на лыжероллерном фестивале

Норвежский лыжник, двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг прокомментировал своё выступление в гонке в гору даблполингом на лыжероллерном фестивале Blink в Норвегии. Норвежец занял 25-е место и отстал от победителя гонки, британца Эндрю Масгрэйва, более чем на три минуты.
«Это было кошмарно. Я в слишком плохой форме, чтобы не отставать от всех остальных спортсменов. Я двигался медленно. Цели на зиму — бороться за победы в индивидуальных соревнованиях. Именно поэтому я сейчас тренируюсь и выполняю эту работу. В прошлом году подготовка получилась короткой и скомканной. В этом году я надеюсь сделать достаточно, чтобы иметь возможность бороться за победу», — приводит слова Нортуга NRK.
Напомним, Петтер Нортуг завершил профессиональную спортивную карьеру в 2018 году. Сейчас лыжнику 37 лет, он активно комментирует лыжные гонки и принимает участие в любительских соревнованиях.
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