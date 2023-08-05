Шведская лыжница Линн Сёмскар выиграла масс-старт на 10 км в рамках фестиваля Blink
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В Санднесе (Норвегия) прошёл женский масс-старт в свободном стиле на 10 км в рамках ежегодного лыжероллерного фестиваля Blink. Его победительницей стала 34-летняя шведская лыжница, призёр этапов Кубка мира Линн Сёмскар.
Лыжероллеры. Фестиваль Blink. Масс-старт, 10 км, свободный стиль. Женщины
1. Линн Сёмскар (Швеция) – 21.41,8 секунды.
2. Катержина Янатова (Чехия) – отставание 0,9 секунды.
3. Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия) + 1,3.
4. Лотта Уднес Венг (Норвегия) + 3,5.
5. Юли Бьервиг Дривенес (Норвегия) + 38,9.
6. Каролине Греттинг (Норвегия) + 58,9.
7. Силье Теодорсен (Норвегия) + 1.05,9.
Отметим, что в прошлом году, на фестивале Blink Сёмскар стала победительницей масс-старта на 50 км классическим стилем.
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