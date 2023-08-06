Петтер Нортуг опубликовал совместное фото с Йоханнесом Клебо с фестиваля Blink

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира, норвежец Петтер Нортуг опубликовал в социальных сетях совместное фото с титулованным соотечественником, пятикратным чемпионом Олимпиады Йоханнесом Клебо. Лыжники выступают на ежегодном лыжероллерном фестивале Blink, который проходит в Санднесе (Норвегия). Нортуг прикрепил к фото эмодзи «рукопожатие».
И Клебо, и Нортуг выступили в масс-старте на 15 км в свободном стиле в рамках Blink. Нортуг занял в гонке 16-е место, а Клебо — 21-е. Позднее Йоханнес стал вторым в личном спринте в свободном стиле.
На Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) 25-летний Клебо завоевал золотые медали в личном и командном спринтах, а также серебро в эстафете и бронзу в индивидуальной гонке. Из-за коронавируса Йоханнес пропустил последние три этапа Кубка мира, которые прошли в Драммене, Хольменколлене (оба — Норвегия) и Фалуне (Швеция). Несмотря на это, он одержал досрочную победу в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022.
- 6 августа 2023
-
11:50
-
11:47
-
11:35
- 5 августа 2023
-
23:57
-
23:48
-
13:44
-
11:54
-
11:25
-
11:13
-
11:09
-
10:09
- 4 августа 2023
-
16:28
-
12:52
-
12:34
-
10:51
- 3 августа 2023
-
22:07
-
10:57
- 2 августа 2023
-
16:54
-
15:17
-
14:55
-
14:12
-
13:51
- 1 августа 2023
-
22:50
-
21:46
-
16:51
-
16:22
-
09:45
- 31 июля 2023
-
22:16
-
19:35
-
19:08
-
13:45
-
12:26
-
12:26
-
11:16
-
10:25