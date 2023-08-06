Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Петтер Нортуг опубликовал совместное фото с Йоханнесом Клебо с фестиваля Blink

Петтер Нортуг опубликовал совместное фото с Йоханнесом Клебо с фестиваля Blink
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира, норвежец Петтер Нортуг опубликовал в социальных сетях совместное фото с титулованным соотечественником, пятикратным чемпионом Олимпиады Йоханнесом Клебо. Лыжники выступают на ежегодном лыжероллерном фестивале Blink, который проходит в Санднесе (Норвегия). Нортуг прикрепил к фото эмодзи «рукопожатие».

И Клебо, и Нортуг выступили в масс-старте на 15 км в свободном стиле в рамках Blink. Нортуг занял в гонке 16-е место, а Клебо — 21-е. Позднее Йоханнес стал вторым в личном спринте в свободном стиле.

На Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) 25-летний Клебо завоевал золотые медали в личном и командном спринтах, а также серебро в эстафете и бронзу в индивидуальной гонке. Из-за коронавируса Йоханнес пропустил последние три этапа Кубка мира, которые прошли в Драммене, Хольменколлене (оба — Норвегия) и Фалуне (Швеция). Несмотря на это, он одержал досрочную победу в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022.

Материалы по теме
Йоханнес Клебо опять жалуется на старую травму. Это приговор или очередная хитрость?
Йоханнес Клебо опять жалуется на старую травму. Это приговор или очередная хитрость?
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023