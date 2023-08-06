Петтер Нортуг опубликовал совместное фото с Йоханнесом Клебо с фестиваля Blink

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира, норвежец Петтер Нортуг опубликовал в социальных сетях совместное фото с титулованным соотечественником, пятикратным чемпионом Олимпиады Йоханнесом Клебо. Лыжники выступают на ежегодном лыжероллерном фестивале Blink, который проходит в Санднесе (Норвегия). Нортуг прикрепил к фото эмодзи «рукопожатие».

И Клебо, и Нортуг выступили в масс-старте на 15 км в свободном стиле в рамках Blink. Нортуг занял в гонке 16-е место, а Клебо — 21-е. Позднее Йоханнес стал вторым в личном спринте в свободном стиле.

На Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) 25-летний Клебо завоевал золотые медали в личном и командном спринтах, а также серебро в эстафете и бронзу в индивидуальной гонке. Из-за коронавируса Йоханнес пропустил последние три этапа Кубка мира, которые прошли в Драммене, Хольменколлене (оба — Норвегия) и Фалуне (Швеция). Несмотря на это, он одержал досрочную победу в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022.