Лучший норвежский лыжник второй год подряд страдает из-за повреждения бедра. Ему снова приходится менять свой тренировочный план.

Йоханнес Клебо опять жалуется на старую травму. Это приговор или очередная хитрость?

В норвежских лыжных гонках даже летом кипит жизнь.

Йоханнес Клебо продолжает бороться не только с лыжной ассоциацией Норвегии, но и с травмой, которая беспокоит его уже целый год.

Прошлым летом он уже жаловался на своё здоровье, но после этого вынес всех соперников без шансов. А сейчас он реально страдает или хитрит?

«Я должен быть осторожен»

В июле 2022 года лидер Кубка мира столкнулся с проблемой. Во время тренировки он почувствовал боль в области правой ягодицы. После МРТ стало ясно, что травма сложнее, чем может показаться на первый взгляд, Йоханнес получил растяжение верхней части подколенного сухожилия.

По прогнозам врачей, на восстановление требовался год. Йоханнес даже думал о том, чтобы отказаться от участия во всех гонках до начала 2023 года, но позже изменил своё решение и провёл блестящий сезон.

Прошло уже 12 месяцев с момента получения травмы, но бедро продолжает беспокоить и ограничивать лучшего норвежского лыжника. Из-за растяжения он не может проводить полноценные тренировки, что также сказывается на психологическом состоянии профессионального спортсмена.

«Я могу лишь понемногу бегать. Не могу долго напрягаться. Боль уменьшается, но я должен быть осторожен с тем, как тренируюсь. Знаю, что такие вещи требуют времени. Врачи сказали мне, что на выздоровление уйдёт как минимум год, к настоящему времени мы близки, но психологически трудно всё ещё находиться в таком состоянии», – объясняет Йоханнес.

«Повреждение никогда не залечится»

Так как основными подготовительными упражнениями к новому лыжному сезону являются бег и катание на лыжероллерах, дедушке-тренеру Коре Хёсфлоту пришлось скорректировать тренировочный план внука.

«Мы можем компенсировать отсутствие длинных пробежек четырьмя часами катания на лыжах, мы уже делали так и 12 месяцев назад», – говорит Коре.

Чтобы справиться с проблемой, Йоханнес даже обращался за помощью к американскому физиотерапевту Меган Стоун. Он сам оплатил лечение, навещал своего врача в США, а Меган несколько раз прилетала в Европу.

«Она проделала хорошую работу. Но от травмы подколенного сухожилия трудно избавиться. Проблема в том, что повреждение Йоханнеса может иметь хронический характер и никогда окончательно не залечится. Это не круто, потому что связанные с этим ограничения всегда необходимо компенсировать другой формой подготовки», – объяснил Коре Хёсфлот.

Этой осенью Клебо снова отправится в Америку, чтобы там провести тренировочный сбор на высоте и продолжить работу со Стоун.

«Меган проделала очень хорошую работу, и это стоило того, что нам пришлось потратить. Мы планируем использовать опыт Меган также в преддверии предстоящего сезона и в течение всей грядущей зимы», – говорит отец и по совместительству менеджер Йоханнеса Хокон Клебо.

С учётом того, что травма Йоханнеса действительно может остаться с ним навсегда, помощь физиотерапевта неоценима. Прогнозы неутешительны, но Клебо ещё прошлой зимой доказал, что в любом состоянии остаётся лучшим в мире.

Или Клебо снова слегка хитрит и драматизирует ситуацию?