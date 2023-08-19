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Петтер Нортуг во время гонки пообещал юным фанатам выступить в марафоне на ЧМ-2025

Петтер Нортуг во время гонки пообещал юным фанатам выступить в марафоне на ЧМ-2025
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Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира, норвежский лыжник Петтер Нортуг во время скиатлона, проходившего в рамках лыжероллерной многодневки Toppidrettsveka-2023, пообещал детям на трассе пробежать марафон на чемпионате мира – 2025, который пройдёт в Тронхейме (Норвегия).

Нортуг занял 42 место в состоявшемся скиатлоне, а после гонки признался, что общение с фанатами по ходу гонки отняло у него слишком много энергии.

«На трассе была целая куча болельщиков, я чувствовал, что они толкали меня вперёд. Но это стоило мне больших сил, мне просто больше нечего было отдать на трассе. На это всё и завершилось», — приводит слова Нортуга Langrenn.

Отметим, что ранее Петтер неоднократно отрицал, что планирует выступить на домашнем ЧМ. Если всё же он решится на это, то станет самым возрастным участником подобных соревнований: в 2025 году ему будет 39 лет.

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