Петтер Нортуг во время гонки пообещал юным фанатам выступить в марафоне на ЧМ-2025

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира, норвежский лыжник Петтер Нортуг во время скиатлона, проходившего в рамках лыжероллерной многодневки Toppidrettsveka-2023, пообещал детям на трассе пробежать марафон на чемпионате мира – 2025, который пройдёт в Тронхейме (Норвегия).
Нортуг занял 42 место в состоявшемся скиатлоне, а после гонки признался, что общение с фанатами по ходу гонки отняло у него слишком много энергии.
«На трассе была целая куча болельщиков, я чувствовал, что они толкали меня вперёд. Но это стоило мне больших сил, мне просто больше нечего было отдать на трассе. На это всё и завершилось», — приводит слова Нортуга Langrenn.
Отметим, что ранее Петтер неоднократно отрицал, что планирует выступить на домашнем ЧМ. Если всё же он решится на это, то станет самым возрастным участником подобных соревнований: в 2025 году ему будет 39 лет.
- 19 августа 2023
-
13:53
-
00:45
-
00:11
- 18 августа 2023
-
22:39
-
19:55
-
19:21
-
10:23
- 17 августа 2023
-
23:45
-
14:30
-
09:42
- 16 августа 2023
-
23:42
-
16:42
- 14 августа 2023
-
20:14
-
12:21
-
11:46
- 13 августа 2023
-
16:32
-
15:41
-
15:10
-
14:47
- 12 августа 2023
-
19:09
-
18:46
- 11 августа 2023
-
16:13
-
11:01
- 10 августа 2023
-
15:38
-
15:33
-
15:16
-
14:24
- 8 августа 2023
-
23:35
-
22:41
-
18:54
-
11:38
- 7 августа 2023
-
21:19
-
10:51
- 6 августа 2023
-
12:09
-
11:50