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Российский лыжник Сергей Устюгов стал вторым в финале спринта на чемпионате России — 2023 по лыжероллерам

Устюгов снова удивил болельщиков. Чемпион зажёг на чемпионате России по лыжероллерам!
Батраз Томаев
Устюгов — второй в спринте на ЧР по лыжероллерам!
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Сергей составил достойную конкуренцию монстрам летнего вида! В зрелищных забегах он занял второе место. Снова дал жару!

Казалось бы, ну чем ещё может удивить нас олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов, в карьере которого было практически всё.

А тем, что зажжёт на чемпионате России по лыжероллерам!

Вы же понимаете, что лыжные гонки и лыжероллеры – два совершенно разных вида спорта? И правят здесь совсем не короли стартов на снегу. В лыжероллерах, «зимники», скорее, гости.

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На дистанции конькового спринта на 200 метров в Ханты-Мансийске зрители увидели настоящее шоу. Драйва происходящему добавляло то, что соревнования проходили в виде дуэли – один на один.

Так вот, в полуфинале конькового спринта олимпийский чемпион Игр-2022 одолел Ивана Жилинского. Устюгов мощно накатил на финиш, доказав, что он мастер не только на снегу, но и на асфальте. Без шансов для соперника!

Вот только в финале именитый лыжник уступил Дмитрию Воронину. Но и серебро – достойный результат. Ведь соперниками Сергея стали настоящие монстры лыжероллерного спринта. Но эксперты говорят, что, будь трасса влажнее во время финала, Устюгову было бы и по силам победить.

«Я был удивлён»

Несколькими днями ранее сам Устюгов говорил, что может отказаться от гонок в Ханты-Мансийске. Всему виной были спуски, которых лыжник «побаивается». Но опытный лыжник всё-таки остался и показал зубы.

Первый тренер Устюгова Иван Брагин рассказал, что удивился серебряной медали воспитанника на чемпионате России по лыжероллерам.

«Безусловно, я тоже был удивлён, что Сергей дошёл до финала и занял второе место. Хороший результат. Это совершенно другой вид спорта, можно сказать. Конечно, Дмитрий выиграл на классе. Наверное, Устюгову немного не хватило тактического разнообразия ходов при равных погодных условиях. А так, молодец, хорошо прошёл!» – сказал Брагин «Матч ТВ».

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«Отличная разминка»

Сергей Устюгов – единственный из топ-сборников, кто принимает участие в лыжероллерном чемпионате России. Перед стартом соревнований спортсмен сказал, что это неотъемлемая часть подготовки к зимнему сезону.

«Цель «победить» я для себя не ставлю. Для меня самое главное – участие. Я занимаюсь лыжными гонками, а лыжероллеры – это часть подготовки к зимнему сезону. Чтобы в голове было намного легче тренироваться, я расцениваю этот чемпионат в качестве отличной разминки. Получится хорошо сбегать – буду очень рад, не получится – даже не расстроюсь».

Сергей Устюгов

Сергей Устюгов

Фото: ugramegasport.ru

Кстати, перед коньковым спринтом Устюгов разогрелся, выступив в эстафете 3х6 км. Здесь, вместе с Иваном Вахрамеевым и Павлом Вернигорой, Устюгов добыл золото для команды ХМАО. В финале гонки Сергей отрепетировал свой финишный спурт. На последних метрах дистанции олимпийский чемпион опередил Андрея Краснова, представлявшего Санкт-Петербург.

До конькового спринта титулованный Устюгов принял участие в гонке с раздельным стартом в свободном стиле на 15 км и пасьюте на 20 км в классическом стиле, где занял восьмое и шестое места соответственно. А напоследок пробежит и 30-километровый масс-старт.

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