В сборной Швеции призвали к бойкоту командной комбинации из-за распределения очков в КМ

Горнолыжницы Анна Свенн-Ларссон и Сара Хектор вместе с другими членами сборной Швеции призвали бойкотировать новый вид программы Кубка мира – командную комбинацию, сообщает Aftonbladet.

В нём в каждой команде будет принимать участие два спортсмена – один выполняет попытку в скоростному спуске или супергиганте, а другой – в слаломе. Количество команд от страны будет определено согласно рейтингу.

Претензии шведских горнолыжниц сводятся к тому, что не самые сильные сборные смогут выставить только одну команду. Поэтому некоторые спортсменки не получат возможности выйти на старт и заработать очки в Кубке мира.

«У Швеции три девушки в топ-15 в слаломе, но только одна сможет принимать участие в этой гонке. Я слышала, что Австрия и Швейцария очень позитивно настроены, но у них также есть 11 человек для скоростных видов и много спортсменов в слаломе. Конечно, весело проводить такое соревнование, но нельзя за него начислять очки. Это должны быть призовые деньги», — сказала Свенн-Ларссон.

Кроме того, некоторые страны могут иметь только одного сильного горнолыжника – для скоростных дисциплин или для слалома — и это может сказаться на его позиции в Кубке мира.

«Если вы выиграете командное соревнование, вы получаете 50 очков в зачёт слалома и 50 в зачёт скоростной дисциплины, но если у вас даже нет спортсмена в скоростных дисциплинах… Это крайне несправедливо, если такое произойдёт», — сказала Хектор.

Шведские спортсменки хотят, чтобы Международная федерация лыжных видов спорта пересмотрела подход к начислению очков в новой дисциплине. Они намерены обратиться к спортсменам из сильнейших сборных, в частности, к американке Микаэле Шиффрин, чтобы они поддержали их требования или бойкотировали дисцилпину.