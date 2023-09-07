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Шведский сноубордист погиб, снимая смертельное сальто. Его тело нашли спустя 10 недель

Шведский сноубордист погиб, снимая смертельное сальто. Его тело нашли спустя 10 недель
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Шведский сноубордист Микаэль Лундмарк, выступавший в хафпайпе на Олимпийских играх в Турине в 2006 году, погиб, исполняя сальто вперёд с арочного моста Вестерброна в центре Стокгольма, сообщает Expressen.

В тот день, 16 июня, Микаэль отлично проводил время с друзьями, а около полуночи решил исполнить трюк, прыгнув с моста, куда поднялся на высоту 20 метров вместе с одним из товарищей. Лундмарк начал первым, предварительно включив на запись свой телефон. Было очень темно, и друзья просили спортсмена быть осторожным, но Микаэль начал медленно вращаться вперёд, а его приземление, по словам очевидцев, прозвучало как взрыв. Когда спустя несколько секунд Лундмарк не вынырнул, друзья вызвали службу спасения. Но ни поиски по горячим следам, ни дальнейшая поисково-спасательная операция на протяжении длительного времени не давали никаких результатов. Тело спортсмена нашли только 27 августа – спустя 10 недель после гибели. Телефон, запечатлевший последние секунды жизни Микаэля, передали родственникам.

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