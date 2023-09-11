37-летний Нортуг допустил, что выступит на отборочных стартах сборной Норвегии на КМ

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира, норвежский лыжник Петтер Нортуг допустил, что может выступить на традиционных ноябрьских стартах сборной Норвегии в Бейтостолене, где разыгрываются путёвки на первые этапы Кубка мира.

«Возможно. Я подумываю о том, чтобы пробежать 10 километров в свободном стиле, но рассматриваю и классическую дистанцию», — приводит слова старшего Нортуга Adressa.

Напомним, легендарный норвежский лыжник не принимал участие в официальных стартах с декабря 2018 года. Однако Нортуг неоднократно бегал марафонские дистанции и приезжал на коммерческие гонки. В январе 2024 года Петтеру исполнится 38 лет.

Нельзя не отметить, что в августе в норвежских СМИ прошла информация о том, что Нортуг пообещал фанатам пробежать марафон на домашнем чемпионате мира — 2025.