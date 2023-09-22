«У нас не всё хорошо». Вяльбе оценила ситуацию с допинг-нарушениями в лыжных гонках

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, как обстоят дела с допинговыми нарушениями в российских лыжах.

«У нас не всё хорошо, конечно, есть допинговые случаи, причём они приходят всплесками. Такой был в 2019 году, но хочу отметить, что я этих спортсменов в лицо не знаю, у нас огромная армия лыжников. В прошлом сезоне было 13 «флагов» за пропущенные тесты или непредоставление информации. Наибольшее число было в сезоне – 2016/17 — 24 случая.

Иногда я верю, что не было интернета, не мог поправить время, но в основном это халатность. Борьба идёт, но я не соглашусь, что должен быть дополнительный человек. Спортсмены за что зарплату получают? Они же не забывают, что им 10-го числа приходят деньги. Если мы будем наказывать деньгами, то он будет не сидеть в интернете и в игрушки играть, а проверять, всё ли в ADAMS заполнил, договорился ли с охраной, чтобы пропустили офицеров. Вы все пытаетесь их наказать, а мы пытаемся из них неврастеников сделать», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости Спорт».