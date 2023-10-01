Совету FIS рекомендовали отказаться от командной комбинации в ближайшем сезоне Кубка мира

Горнолыжный комитет FIS рекомендовал совету Международной лыжной федерации не включать в календарь Кубка мира – 2023/2024 соревнования в командной комбинации, сообщает официальный сайт FIS. По мнению комитета, необходимо больше времени для анализа и работы над правилами этой дисциплины, чтобы в ней соблюдались принципы фэйр-плей. При этом командную комбинацию по-прежнему планируется включить в программу крупнейших соревнований, в том числе чемпионатов мира.

Командная комбинация, как и индивидуальная, состоит из двух заездов: скоростного спуска (или супергиганта) и слалома, однако они выполняются разными спортсменами. Некоторые спортсмены женской сборной Швеции ранее призывали бойкотировать эту новую дисциплину в Кубке мира из-за несправедливого, по их мнению, распределения очков. Их претензии сводились к тому, что не самые сильные сборные смогут выставить только одну команду. Поэтому некоторые спортсменки не получат возможности выйти на старт и заработать кубковые очки.

Ранее МОК включил командную комбинацию вместо индивидуальной в программу зимних Олимпийских игр – 2026.