Крюгер: хотелось бы иметь возможность снова соревноваться с россиянами на лыжных трассах

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира, 30-летний норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер отреагировал на продление отстранения российских и белорусских лыжников от международных турниров.

«Нам трудно ознакомиться с ситуацией как в России, так и на Украине. Хотя она сильнее бьёт по Украине, она также затрагивает и россиян. Нам бы хотелось, чтобы всё это закончилось и мы смогли бы снова соревноваться на лыжных трассах», — приводит слова Крюгера Nettavisen.

Напомним, в конце сентября Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение продлить отстранение российских и белорусских спортсменов. Организация запретила спортсменам из этих стран принимать участие в Кубке мира.