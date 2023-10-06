Матч-центр Новости Чемп.Турниры Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Крюгер: хотелось бы иметь возможность снова соревноваться с россиянами на лыжных трассах

Крюгер: хотелось бы иметь возможность снова соревноваться с россиянами на лыжных трассах
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира, 30-летний норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер отреагировал на продление отстранения российских и белорусских лыжников от международных турниров.

«Нам трудно ознакомиться с ситуацией как в России, так и на Украине. Хотя она сильнее бьёт по Украине, она также затрагивает и россиян. Нам бы хотелось, чтобы всё это закончилось и мы смогли бы снова соревноваться на лыжных трассах», — приводит слова Крюгера Nettavisen.

Напомним, в конце сентября Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение продлить отстранение российских и белорусских спортсменов. Организация запретила спортсменам из этих стран принимать участие в Кубке мира.

Материалы по теме
«Это жестоко». Норвежец Амундсен — о продлении отстранения российских лыжников
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android