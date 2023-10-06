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«Это жестоко». Норвежец Амундсен — о продлении отстранения российских лыжников

«Это жестоко». Норвежец Амундсен — о продлении отстранения российских лыжников
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Призёр чемпионатов мира 25-летний норвежский лыжник Харальд Эстберг Амундсен высказался о продлении отстранения российских и белорусских лыжников от международных соревнований.

«Это жестоко. Трудно себе представить всё это, когда живёшь здесь, в безопасной Норвегии. Я не хочу принимать чью-либо сторону. Просто надеюсь, что всё разрешится как можно скорее», — приводит слова Амундсена Nettavisen.

Напомним, в конце сентября Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение продлить отстранение российских и белорусских спортсменов. Организация запретила спортсменам из этих стран принимать участие в Кубке мира.

Российские и белорусские атлеты отстранены от большинства международных турниров из-за ситуации на Украине.

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