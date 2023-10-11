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Клебо заключил соглашение с прямым конкурентом спонсора Норвежской лыжной ассоциации

Клебо заключил соглашение с прямым конкурентом спонсора Норвежской лыжной ассоциации
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Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо заключил спонсорский контракт с компанией Norsk Kylling, сообщает VG.

Norsk Kylling принадлежит сети продуктовых магазинов Rema 1000 — прямого конкурента розничной сети SPAR, входящей в группу Norgesgruppen, которая спонсирует Норвежскую лыжную ассоциацию. Соглашение Клебо с компанией рассчитано до сезона-2024/2025. SPAR сотрудничает с Норвежской лыжной ассоциацией с 2007 года.

Напомним, ранее Клебо не стал подписывать контракт с лыжной национальной командой на предстоящий сезон. Позже лыжник раскритиковал Норвежскую лыжную ассоциацию. Если Клебо не подпишет соглашение с лыжной ассоциацией в ближайшее время, он не сможет выступить на предстоящем Кубке мира по лыжным гонкам, который начнётся 24 ноября на этапе в Куусамо (Финляндия).

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