Йоханнес Клебо договорился о выступлении за лыжную сборную Норвегии

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо договорился с Ассоциацией лыжных видов спорта Норвегии. Йоханнес будет выступать за сборную Норвегии без логотипов личных спонсоров на форме во время гонок. Клебо подпишет стандартное соглашение, которое подписывают все спортсмены в команде.

«Самое худшее в этой ситуации, что нас обвиняли в жадности и эгоизме. Но это не вопрос денег, поэтому я легко могу отказаться от логотипов своих личных спонсоров. Меня совершенно не устраивает та ложь, которую сливают в СМИ. Этим решением мы показываем, что это не так», — приводит слова Клебо TV2.

«Сейчас мы сделали всё, что могли. И со своей стороны закончили спор. Это утомительно, особенно когда пошли обвинения в жадности и эгоизме. Дело, конечно, не в деньгах. Мы хотели помочь сообществу и изменить текущую ситуацию. Теперь всё в руках ассоциации. А мы хотим сосредоточиться на подготовке к сезону», — добавил отец и менеджер лыжника Хокон Клебо.