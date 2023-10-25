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Бородавко — о комментариях шведов: такое впечатление, что викинги в Скандинавии перевелись

Бородавко — о комментариях шведов: такое впечатление, что викинги в Скандинавии перевелись
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко отреагировал на волну комментариев шведских коллег, которые выступили против возвращения россиян на международную арену.

Отметим, что сегодня, 25 октября, по сообщению NRK, совет Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) принял решение продлить отстранение россиян ещё на один сезон.

«Такое впечатление, что викинги в Скандинавии перевелись. Мужского ничего не осталось, я абсолютно не вижу там мужчин. Для меня эти высказывания не новы: они всегда были за спинами наших российских гонщиков. Наше отстранение им как нельзя на руку. Теперь они на пять-шесть мест ближе. Думаю, таким образом они просто самоутверждаются», — приводит слова Бородавко «РИА Новости Спорт».

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