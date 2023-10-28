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33-летняя Бриньоне — о втором месте на этапе КМ: из старых кур получается хороший бульон

33-летняя Бриньоне — о втором месте на этапе КМ: из старых кур получается хороший бульон
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33-летняя итальянская горнолыжница Федерика Бриньоне прокомментировала свой результат на первом этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Зельдене (Австрия).

«Очевидно, что упустить победу всего на две сотых — это больно. Но больше всего меня бесит моё выступление: во втором заезде я проехала не так хорошо, как могла, но это спорт, и это нужно принять. Я по-прежнему очень довольна тем, как начала сезон, хотя в прошлом году у меня было много трудностей. Очевидно, из старых кур получается хороший бульон, вот что мы сказали на трибуне с Ларой Гут и от души посмеялись», — цитирует Бриньоне Ski-Nordique.

Напомним, победительницей этапа в Зельдене стала Лара Гут-Бехрами (Швейцария), Бриньоне заняла второе место, третье у Петры Влховой из Словакии.

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