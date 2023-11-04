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Причиной содержания фтора на лыжах Мовинкель названо оборудование для нанесения смазки

Причиной содержания фтора на лыжах Мовинкель названо оборудование для нанесения смазки
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Инструмент для нанесения смазки на лыжи стал причиной того, что Рагнхильд Мовинкель была дисквалифицирована за высокое содержание фтора на лыжах на Кубке мира в австрийском Зельдене, сообщает норвежский VG.

В пресс-релизе компании-производителя лыж Head говорится, что на оборудовании, использовавшемся для подготовки лыж Мовинкель, были обнаружены остатки фтора. Сама лыжная смазка была исследована Международной федерацией лыжного спорта и сноубординга (FIS), которая подтвердила, что она не содержит фтора.

«Мы испытываем облегчение от того, что нашли причину высокого содержания фтора. Теперь мы понимаем, на что следует обратить внимание в будущем. Для нас очень важно отдельно отметить, что Рагнхильд Мовинкель ни в чём не виновата. Она просто получает лыжи перед стартом», ‒ говорится в заявлении Head.

Напомним, норвежскую горнолыжницу дисквалифицировали в соревнованиях по гигантскому слалому на первом этапе Кубка мира. После первой попытки, в которой 31-летняя Мовинкель показала шестой результат, были проверены лыжи всех участниц, но только в паре норвежки были выявлены нарушения.

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