Юлия Ступак и Сергей Устюгов не выступят на первом этапе Кубка России

Как стало известно «Чемпионату», олимпийские чемпионы – 2022 Юлия Ступак и Сергей Устюгов пропустят первый этап Кубка России в Вершине Тёи, который пройдёт с 23 по 26 ноября.

Оба спортсмена числятся в группе Егора Сорина. Устюгов тренируется отдельно по плану Маркуса Крамера, а Ступак некоторое время тренировалась самостоятельно, присоединившись к группе лишь 5 ноября.

Напомним, стартовый этап Кубка России пройдёт по следующему расписанию:

Первый этап. Вершина Тёи

23 ноября — 10 км, свободный стиль (женщины)

23 ноября — 15 км, свободный стиль (мужчины)

25 ноября — спринт, свободный стиль (женщины, мужчины)

26 ноября — 10 км, классический стиль (женщины)

26 ноября — 15 км, классический стиль (мужчины)