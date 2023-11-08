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Юлия Ступак и Сергей Устюгов не выступят на первом этапе Кубка России

Юлия Ступак и Сергей Устюгов не выступят на первом этапе Кубка России
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Как стало известно «Чемпионату», олимпийские чемпионы – 2022 Юлия Ступак и Сергей Устюгов пропустят первый этап Кубка России в Вершине Тёи, который пройдёт с 23 по 26 ноября.

Оба спортсмена числятся в группе Егора Сорина. Устюгов тренируется отдельно по плану Маркуса Крамера, а Ступак некоторое время тренировалась самостоятельно, присоединившись к группе лишь 5 ноября.

Напомним, стартовый этап Кубка России пройдёт по следующему расписанию:

Первый этап. Вершина Тёи

23 ноября — 10 км, свободный стиль (женщины)
23 ноября — 15 км, свободный стиль (мужчины)
25 ноября — спринт, свободный стиль (женщины, мужчины)
26 ноября — 10 км, классический стиль (женщины)
26 ноября — 15 км, классический стиль (мужчины)

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