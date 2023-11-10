Крюгер: национальная команда должна быть лучшим местом для занятий спортом

Двукратный олимпийский чемпион 2018 года, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер прокомментировал мнение о несовершенстве модели национальной команды Норвегии по лыжным гонкам.

«Думаю, что самое важное для поддержания модели национальной команды — это то, чтобы она была лучшим местом для занятий спортом для большинства людей. Кроме того, определённо есть отдельные спортсмены, которые любят делать всё по-своему», — цитирует Крюгера VG.

Ранее стало известно, что пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо, тренировавшийся отдельно от национальной команды, подпишет с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии соглашение, позволяющее ему выступить на международных стартах. При этом в дни, когда спортсмен не участвует в гонках, договор подразумевает полную свободу от контрактных обязательств.