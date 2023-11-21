У австрийской горнолыжницы отняли мировой рекорд по скорости
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23-летняя австрийская горнолыжница Эмили Шёпф попала в нелепую ситуацию по ходу тренировки на знаменитой горе Маттерхорне.
Шёпф пронеслась по скоростному спуску с невиданной до этого скоростью в 146,85 км/ч. В Маттерхорне никогда прежде спортсменка не достигала подобных показателей. Позднее другие члены сборной Австрии Кристина Шайер (146,73) и серебряный призёр чемпионата мира – 2023, победительница этапа Кубка мира Нина Ортлиб (146,48 км/ч) также якобы превзошли мировой рекорд, хотя были чуть медленнее Шёпф.
Однако впоследствии выяснилось, что за рекордами стояла неисправность вычислительной системы Longines, которая обслуживает этапы Кубка мира по горнолыжному спорту.
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