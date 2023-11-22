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Опубликован стартовый протокол коньковой разделки у женщин на первом этапе Кубка России

Опубликован стартовый протокол коньковой разделки у женщин на первом этапе Кубка России
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Завтра, 23 ноября, в Вершине Теи (республика Хакасия) состоится женская гонка с раздельным стартом на 10 км в свободном стиле в рамках первого этапа Кубка России – 2023/2024 по лыжным гонкам. «Чемпионат» рекомендует ознакомиться со стартовым протоколом данной гонки.

Лыжные гонки. Кубок России, первый этап, Вершина Теи. Гонка с раздельным стартом, 10 км, свободный стиль. Женщины. Стартовый протокол

45. Анастасия Кулешова
47. Алина Пеклецова
50. Алеся Рушенцева
52. Елизавета Рушенцева
54. Анастасия Рушенцева
60. Евгения Крупицкая
66. Майя Новикова
70. Мария Истомина
72. Вероника Степанова
74. Анастасия Прокофьева
76. Екатерина Смирнова.

Полный протокол доступен на сайте Федерации лыжных гонок России.

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