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«Я заржавел. Сам себе всё испортил». Клебо прокомментировал третье место в спринте на КМ

«Я заржавел. Сам себе всё испортил». Клебо прокомментировал третье место в спринте на КМ
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал своё выступление в классическом спринте на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024 в Руке (Финляндия). Норвежец занял третье место в финальном забеге.

«Я заржавел. Сам себе всё испортил на последнем подъёме. Мне остаётся поблагодарить только себя!» — приводит слова Клебо VG со ссылкой на Viaplay.

Победителем финального забега спринта на первом этапе Кубка мира стал норвежский лыжник Эрик Вальнес. Второе место занял представитель Франции Ришар Жув.

Напомним, несколько недель назад Йоханнес Клебо заразился коронавирусом. По этой причине норвежский спортсмен пропустил традиционный старт сезона в Бейтостолене.

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