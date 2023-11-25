«Да я сам в шоке, если честно!» 21-летний Митрошин высказался о бронзе на Кубке России

21-летний российский лыжник Егор Митрошин прокомментировал завоевание бронзы в коньковом спринте на первом этапе Кубка России.

«Да я сам в шоке, если честно! Такого от себя тоже не ожидал. Спасибо огромное тренерам за мою подготовку, а сервису – за подготовку лыж. Лыжи с каждым забегом работали лучше и лучше. Да и у меня самого с каждым забегом состояние становилось лучше, чему я очень рад. В этом году подготовка была очень плодотворной, в прошлом сезоне было очень много болезней, мешавших нормально бежать. Надеюсь, что смогу и более высокие результаты показывать. Понравилось, что в каждом забеге я мог бороться до финиша и не сдавался», — сказал Митрошин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.