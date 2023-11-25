Фалеева призналась, что испытывала проблемы по ходу победного спринта на 1-м этапе КР

Российская лыжница Анастасия Фалеева призналась, что испытывала проблемы со здоровьем по ходу победного спринта в свободном стиле на первом этапе Кубка России.

«У меня сводило пресс, и я не смогла выйти из-за этого на коньковую гонку. Так что пока в процессе восстановления. С чем это связано, не совсем понятно, просто небольшое перенапряжение случилось. Пока в процессе восстановления. Сегодня немного посхватывало, но я убеждала себя, что бежать можно, терпеть можно. Врачи и массажисты помогали, чтобы ситуация не зашла в критическую зону. Так что всё в порядке, всё исправимо. Я довольна результатом, но состояние не идеальное. Да и не должно оно пока таким быть. Рада, что получилось поработать, и поработать достаточно хорошо. В гонку я по-настоящему включилась только на полуфинале, до этого было всё скомкано. Так что всё отлично. Теперь в планах старт классикой», — сказала Фалеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.