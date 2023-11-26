«Я по-русски не понимаю». Клебо – о статье «Чемпионата» про цирк в Норвегии

Пятикратный олимпийский чемпион, действующий обладатель Кубка мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо ответил на вопрос о том, как он отнёсся к статье автора «Чемпионата» Татьяны Постниковой «Клебо после всех скандалов вошёл в состав сборной Норвегии. Что за цирк у них творится?»

«Меня это совершенно не волнует. Я не понимаю по-русски и не читаю российские СМИ. Я спокойно отношусь к тому выбору, который сделал. Теперь моё внимание сконцентрировано на лыжных гонках, и именно этого мы все с нетерпением ждём», – приводит слова Клебо норвежское издание Dagbladet.

Напомним, в это межсезонье между норвежцем и национальной лыжной федерацией возник конфликт. Пятикратный олимпийский чемпион уходил из сборной и заявлял, что не выступит на Кубке мира. Но в конечном итоге конфликт был разрешён, и спортсмен попал в состав национальной команды на этап КМ в Руке.