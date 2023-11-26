Снявшийся с масс-старта на Кубке мира Порома сообщил, что заболел коронавирусом

Шведский лыжник Вильям Порома, который сегодня, 26 ноября, снялся с гонки по ходу масс-старта на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия), сообщил, что заболел коронавирусом. Фото с положительным тестом на болезнь спортсмен опубликовал в социальных сетях.

Фото: Социальные сети Вильяма Порома

В интервью после снятия с гонки Порома говорил о плохом самочувствии: «Не знаю… Уже на разминке тело было как будто не моё. Со спиной были проблемы, да и всё вокруг было не в тонусе. Наверное, вообще не стоило выходить на старт. Но никогда не знаешь, как пойдёт гонка».

Победителем масс-старта в Руке стал норвежец Ян Томас Йенссен. Второе место занял чех Михал Новак, тройку лидеров замкнул ещё один представитель Норвегии, Харальд Эстберг Амундсен.