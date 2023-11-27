Дистанционный зачёт Кубка России по лыжным гонкам: Степанова закрепилась на первом месте

В Вершине Тёи (республика Хакасия) завершился первый этап Кубка России – 2023/2024 по лыжным гонкам, в рамках которого прошли две дистанционные гонки (коньковая и классическая разделка). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с данным рейтингом у женщин. Его лидером является олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Вероника Степанова.

Лыжные гонки. Кубок России — 2023/2024. Женщины. Дистанционный зачёт после первого этапа

1. Вероника Степанова (Архангельская область) —100 очков.

2. Алина Пеклецова (Архангельская область) – 91.

3. Анастасия Кулешова (Нижегородская область) – 82.

4. Мария Истомина (Архангельская область) – 79.

4. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) – 79.

6. Елизавета Пантрина (Тюменская область) – 56.

7. Екатерина Никитина (Мордовия) – 55.

8. Елизавета Маслакова (Москва) – 54.

9. Екатерина Смирнова (Тюменская область) – 42.

9. Виктория Трошина (Республика Татарстан) – 42.

9. Дарья Непряева (Архангельская область) – 42.

12. Майя Новикова (Москва) – 39.