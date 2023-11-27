Дистанционный зачёт Кубка России по лыжным гонкам: Степанова закрепилась на первом месте

В Вершине Тёи (республика Хакасия) завершился первый этап Кубка России – 2023/2024 по лыжным гонкам, в рамках которого прошли две дистанционные гонки (коньковая и классическая разделка). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с данным рейтингом у женщин. Его лидером является олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Вероника Степанова.
Лыжные гонки. Кубок России — 2023/2024. Женщины. Дистанционный зачёт после первого этапа
1. Вероника Степанова (Архангельская область) —100 очков.
2. Алина Пеклецова (Архангельская область) – 91.
3. Анастасия Кулешова (Нижегородская область) – 82.
4. Мария Истомина (Архангельская область) – 79.
4. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) – 79.
6. Елизавета Пантрина (Тюменская область) – 56.
7. Екатерина Никитина (Мордовия) – 55.
8. Елизавета Маслакова (Москва) – 54.
9. Екатерина Смирнова (Тюменская область) – 42.
9. Виктория Трошина (Республика Татарстан) – 42.
9. Дарья Непряева (Архангельская область) – 42.
12. Майя Новикова (Москва) – 39.