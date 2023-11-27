Савелий Коростелёв объяснил, почему ему «тяжело втягиваться в этот сезон»

19-летний российский лыжник Савелий Коростелёв оценил своё выступление на старте сезона-2023/2024. На первом этапе Кубка России Савелий стал пятым в коньковом спринте и занял второе и третье место в разделках.

«Очень тяжело, на самом деле, втягиваться в этом году в сезон. Всё-таки больший объём проделал в межсезонье, поэтому приходится разгоняться стартами. Так что результатами я более чем доволен. Как говорит Вероника (Степанова), будем раскручивать маховик.

У Сорина мне нравится, это был мой выбор. С Егором Владимировичем мы на одной ноге, волне. Постоянный контакт, обмен информацией, всё идеально. Атмосфера в группе тоже шикарная.

Планы на Тюмень (второй этап Кубка России)? Прогрессировать в спринте, удерживать свою конкурентоспособность на дистанции», — сказал Коростелёв в эфире «Матч ТВ».